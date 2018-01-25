РИАМО - 25 янв. Уголовное дело возбудили в подмосковном Королеве по факту обнаружения тел трех человек после тушения пожара в одном из домов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В правоохранительные органы города Королева 23 января поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина, а также на придомовой территории обнаружены тела трех человек.

«По данному факту следственным отделом по городу Королев ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками, также в указанном доме и на придомовой территории собирались лица без определенного места жительства.

Согласно предоставленным сведениям проведенной судебно-медицинской экспертизы, на телах погибших обнаружены множественные телесные повреждения.

«К настоящему времени по уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - добавляется в сообщении.