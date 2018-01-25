РИАМО - 25 янв. Московская областная дума наделила комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по противодействию суицидов среди молодежи, соответствующий законопроект был принят в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаем внести изменения в закон Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области». Проектом вносятся изменения в статью три, которая дополняется пунктом пять в части координации деятельности органов и учреждений система профилактики по противодействию случаям склонения молодежи к суицидальным действиям», - сказал депутат Олег Рожнов, представляя законопроект.

Он отметил, что такой тренд развивается в соцсетях, этому необходимо противостоять и организовывать систему профилактики и пресечения таких случаев.