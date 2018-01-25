РИАМО - 25 янв. Участниками социального проекта столичного правительства для пожилых людей «Добрый автобус» стали уже 5 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг руководитель проекта Сабина Цветкова.

«Добрый автобус» запустили в Москве 1 октября 2017 года. В рамках проекта ежедневно между экскурсионными точками столицы бесплатно курсирует комфортабельный транспорт для людей преклонного возраста.

«Сегодня у нас на борту праздник, помимо того, что сегодня Татьянин день, у нас сегодня еще 5-тысячный пассажир на «Добром автобусе». Мы его сегодня поздравляли, чествовали и дарили подарки: сертификат на еще одну поездку на «Добром автобусе», сладкие подарки, и, конечно же, цветы», - сказала Цветкова.

Она отметила, что «Добрый автобус» - это пилотный проект, который рассчитан на год.

«Мы смотрим, насколько «Добрый автобус» востребован и нужен, но уже сегодня можно признать его очень удачным проектом. Эмоции, которые сегодня получают люди в «Добром автобусе» - незаменимые, искренние и настоящие. Мы понимаем, что «Добрый автобус» очень нужен нашим активным бабушкам и дедушкам, у которых наступило то золотое время, когда они могут позволить себе путешествовать», - добавила Цветкова.

Проект «Добрый автобус» направлен на повышение мобильности пожилых москвичей, вовлечение их в активную социальную и культурную жизнь столицы.

За период с 1 октября 2017 года и по настоящее время «Добрый автобус» выполнил более 100 рейсов, в ходе которых перевез 5 тысяч человек. Среди посещенных участниками мест - Государственный музей обороны Москвы, Музей космонавтики, Музей «Московский транспорт», Провиантские склады, галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова.