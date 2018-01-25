РИАМО - 25 янв. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева будет выполнено масштабное благоустройство закрытого административно-территориального образования Звездный городок в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Рабочая группа правительства Московской области под руководством Пестова совершила рабочую поездку в Звездный городок.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева были определены мероприятия по масштабному благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, которые должны быть проведены в 2018 году», - говорится в сообщении.

Осмотр Звездного городка начался со стелы на въезде – ее было решено осовременить, а также благоустроить прилегающую территорию.

Также рабочая группа осмотрела Аллею Героев, благоустройство которой было начато в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Более полутора гектаров аллеи было вымощено новой плиткой. Установлены ландшафтные светильники, скамейки, другие малые архитектурные формы.

В 2018 году на аллее и на прилегающей к Дому Космонавтов территории работы будут продолжены – планируется создать новые парковочные зоны, благоустроить пешеходные и велосипедные дорожки. В ходе объезда рабочая группа осмотрела и другие общественные пространства на территории ЗАТО, которые планируется благоустроить.

«Впервые за многие годы в Звездном городке началась масштабная работа по благоустройству, созданию современных, комфортных, хорошо освещенных общественных пространств. Очень важно, чтобы на всех этапах эта работа была согласована с жителями. Задача, поставленная губернатором – за короткие сроки значительно повысить уровень комфорта проживания в Звездном городке», – подчеркнул Пестов.

По итогам объезда состоялось совещание, в ходе которого органам местного самоуправления, совместно с областным министерствам ЖКХ и Главным управлением архитектуры и градостроительства поручено оперативно разработать концепцию благоустройства общественных территорий поселения, подчеркивающую индивидуальные особенности Звездного городка, согласовать ее с жителями и приступить к реализации.

Кроме того, в ходе совещания Пестов поручил разработать план мероприятий по повышению надежности работы коммунальной инфраструктуры на территории Звездного городка, а также по наведению порядка в работе управляющих компаний, оказывающих услуги по управлению многоквартирным жилым фондом на территории ЗАТО.