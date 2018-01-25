РИАМО - 25 янв. Депутаты Мособлдумы приняли на заседании в четверг сразу в трех чтениях изменения в прогнозный план приватизации подмосковного имущества на 2018-2020 годы, включив в него еще одно предприятие, передает корреспондент РИАМО.

Как отметил министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, проектом закона предлагается внести изменения в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2018-2020 годы. Изменения носят технический характер.

«Предлагается приложение к закону «Перечень государственных унитарных предприятий Московской области, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах» дополнить государственным унитарным предприятием Московской области «Московский областной дорожный центр», - сказал Аверкиев.

Он также отметил, что приватизацию предприятия начали в 2017 году.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, основным видом деятельности предприятия является строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, добыча и переработка нерудных материалов, производство товарного бетона и раствора, производство асфальтобетонной смеси, перевозка грузов автотранспортом, выполнение строительно-монтажных работ.

На предприятии трудятся 379 человек.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.