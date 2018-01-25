РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Участковые МУ МВД России «Люберецкое» за 2017 год выявили более 1 200 преступлений, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«МУ МВД России «Люберецкое» находится на первом месте в Московской области по количеству установленных преступлений участковыми, в 2017 году они выявили более 1 200 преступлений. Второе и третье места занимают Балашиха и Одинцово», – сказал Ретюнский.

Он уточнил, что участковые Люберец раскрыли тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления незаконного оборота наркотиков, миграционного законодательства.

«Очень серьезная работа в 2017 году проводилась инспекторами по делам несовершеннолетних. Были возбуждены и направлены в суд уголовные дела о неисполнении родителями своих обязанностей. Привлечены к ответственности руководители и продавцы торговых точек, продававших несовершеннолетним алкоголь. Таких дел в 2017 году было возбуждено шесть. Был выявлен преступник, который вовлекал несовершеннолетних в наркоманию», – пояснил Ретюнский.

Он добавил, что по количеству преступлений лидируют Ухтомский отдел полиции и 2-й отдел.

«В МУ МВД России «Люберецкое» восемь территориальных отделов полиции. Общее количество административных участков – 101, их обслуживает 101 участковый. Этого недостаточно, так как идет активное развитие новых микрорайонов. На одного участкового в среднем по количеству населения приходится не менее 10 тысяч человек. Это только официально зарегистрированные граждане», – отметил Ретюнский.

По его словам, на участковых лежит обязанность контролировать лиц, которые находятся под административным надзором.

«Таких сейчас 112, они были судимы за особо тяжкие преступления – убийство, бандитизм, разбойное нападение. Мы в любое время дня и ночи имеем право прийти и проверить, находятся ли они дома. В ночное время они не имеют права выходить на улицу», – заключил Ретюнский.