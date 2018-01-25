Второй за несколько жней пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. Горели торговые павильоны на общей площади около 250 квадратных метров.
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Второй за несколько жней пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. Горели торговые павильоны на общей площади около 250 квадратных метров.
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