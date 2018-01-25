РИАМО - 25 янв. Более 250 тысяч контрактов на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей заключили заказчики Москвы с представителями малого бизнеса в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупочным процедурам стало одним из приоритетов для столичного правительства. Конкурируя за право поставки в городские учреждения товаров, выполнения работ и оказания услуг, малый бизнес активно приходит на столичный рынок закупок, при этом создаются необходимые условия для его эффективной работы.

«250 тысяч контрактов суммарной стоимостью более 200 миллиардов рублей получил малый бизнес в Москве в 2017 году. В среднем на один контракт претендует пять участников. Аналогичный уровень конкуренции наблюдается на протяжении двух лет. При этом показатели среднего снижения цены несколько выше – 11,8% в 2017 году, 11,1% годом ранее», - отметила Сергунина.

По ее словам, наиболее востребованными предметами торгов среди представителей малого бизнеса являются поставка медицинских товаров, текущий ремонт, техническое обслуживание, благоустройство и оказание клининговых услуг.

«Эти закупки – самые конкурентные. Самая острая борьба разворачивается за контракты по этим предметам закупок. Город заинтересован в надежных поставщиках и готов к расширению сотрудничества», - констатировала вице-мэр.

Одним из инструментов расширения доступа малого бизнеса на рынок закупок Москвы она назвала портал поставщиков, благодаря которому проводятся закупки малого объема. На портале поставщиков в 2017 году заключено почти 200 тысяч контрактов суммарной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.