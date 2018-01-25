РИАМО - 25 янв. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины с многочисленными гематомами в квартире на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Вечером 24 января в квартире дома по улице Артюхиной обнаружено тело женщины 1978 года рождения с ушибами и ссадинами на теле. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавила собеседник агентства.