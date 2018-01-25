РИАМО - 25 янв. На Хабаровской улице в Москве мужчина получил ожоги в собственном гараже, где разлилась горячая вода из прорванной трубы, при этом гараж был самовольно установлен в особо опасной зоне, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента ЖКХ.

Ранее он сообщил о повреждении трубы с теплоносителем на Хабаровской улице. Повреждение локализовано. Трубопровод не находится на балансе «МОЭК». По данным СМИ, из-за прорыва трубы образовалась яма с кипятком, в которую упал мужчина.

«Территория, на которой произошел излив теплоносителя, принадлежит религиозной организации, где над коммуникациями ввода, в нарушение правил размещения объектов в особо опасной зоне, был самовольно установлен гараж», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время излива теплоносителя владелец гаража решил войти внутрь, в результате чего получил ожоги.