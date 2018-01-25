РИАМО - 25 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с днем рождения уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева.

«Сегодня день рождения празднует уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Александрович Головнев», - написал Брынцалов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал Головневу счастья, крепкого здоровья, благополучия, а также новых успехов в профессиональной деятельности.

Владимир Головнев родился 25 января 1970 года в семье энергетиков в городе Владивостоке. После окончания средней школы в 1987 году поступил в Московский Авиационный институт (МАИ), который окончил с красным дипломом в 1993 году. Спустя два года получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства имени Плеханова. В 2006 году завершил обучение в аспирантуре Ивановского государственного университета, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.