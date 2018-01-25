РИАМО (ЗАРАЙСК) - 25 янв. Восемь семейных пар, проживших вместе 50, 55 или 60 лет, собрались 24 января в Зарайском отделе ЗАГСа на праздничное мероприятие, сообщила Зарайскому информагентству заведующая Зарайским ЗАГСом Светлана Ларина.

«Я рад поздравить вас с юбилеями. Вы прошли по жизни рука об руку десятки лет. Ценность семьи для вас – главное, вы знаете секрет, как сохранить любовь, верность, взаимопонимание, и мы должны учиться у вас», – обратился к юбилярам глава городского округа Зарайск Олег Сынков.

По данным агентства, пришедшие на вечер пары, которые недавно отметили свои золотые, изумрудные или бриллиантовые свадьбы, под марш Мендельсона подтвердили свой брак, расписавшись в Книге регистрации почетных юбиляров. Теплые слова прозвучали в адрес каждой супружеской пары, юбилярам вручили благодарственные письма от главы Зарайска, подарки, для них спели любимые песни.

«Конечно, не обошлось без бокала шампанского. А потом убеленные сединами пары, как будто сбросив десятки лет, легко закружились в вальсе», – добавила Ларина.

По сведениям агентства, давно уже стало традиционным в Зарайском ЗАГСе чествование юбиляров семейной жизни. На него приглашаются пары, которые недавно отметили солидный юбилей совместной жизни. Среди них педагоги и медики, строители и работники предприятий, специалисты сельского хозяйства и строители, культработники и спортсмены. Неважно, какую профессию они выбрали, главное – они на многие годы сохранили свой семейный союз и внесли большой вклад в развитие родного края.