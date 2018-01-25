РИАМО - 25 янв. Пожарные потушили возгорание на территории торговых павильонов на 14-м километре МКАД, в результате пожара есть пострадавшие, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

В четверг в 9:20 поступило сообщение о загорании по адресу: 14-й километр МКАД. По данным открытых источников, по указанному адресу располагается рынок «Садовод». Горели трехэтажные торговые павильоны на общей площади около 250 квадратных метров.

«Пожар ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадали люди», - говорится в сообщении.

В данный момент на месте пожара работает мобильная лаборатория МЧС. Превышение допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям нет.

Видео пожара на рынке «Садовод» в Москве>>