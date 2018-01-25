РИАМО - 25 янв. Полис ОСАГО могут начать выдавать водителям такси в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018, сообщает в четверг газета «Ведомости».

«Центробанк перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне-июле в России, озаботился проблемой столичных таксистов: они не могут купить полис ОСАГО. В письме в Российский союз автостраховщиков ЦБ потребовал провести совещание. Во вторник оно состоялось – в нем участвовали страховщики, представители таксомоторных компаний, рассказали «Ведомостям» два его участника и представители ЦБ и РСА», - говорится в сообщении.

Проблема известна давно, но теперь она может коснуться болельщиков, в том числе иностранных. Их в Москву на чемпионат мира приедет около 700 тысяч, говорил в интервью РБК глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев. Взяв такси без ОСАГО, они сильно рискуют: если такси станет виновником ДТП, в котором они пострадают, то за возмещением ущерба им придется обращаться в компенсационный фонд РСА, что сложнее и дольше стандартной процедуры.

ЦБ получает жалобы таксистов на недоступность ОСАГО, причем их количество растет, отмечает представитель регулятора: в 2017 году их было почти 100. Жалобы от крупных таксомоторных компаний на сложности с оформлением страховки получает и департамент транспорта Москвы, утверждает его представитель. В конце прошлого года департамент просил РСА разобраться с этим.

Ежедневно 46,8 тысячи московских такси перевозят более 760 тысяч пассажиров. Страховать такси по ОСАГО убыточно: тариф сильно занижен, объясняет руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров.

По его словам, сейчас полис ОСАГО для таксистов стоит в среднем около 25 тысяч рублей, однако, по расчетам, цена должна быть повышена в два раза. Законопроект о приоритете ремонта в ОСАГО дошел до финального чтения, и автосервисы готовы к его принятию, заявили в Думе

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира начинается 1 февраля, однако для получения аккредитации перевозчики должны соответствовать ряду условий, среди которых, например, наличие автомобиля не старше четырех лет.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».