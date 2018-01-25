РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Подольске 30-летнего мужчину, пытавшегося ограбить магазин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте – магазине на улице Народная.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили, что неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, требует отдать ему выручку из кассы. Сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали злоумышленника, после чего доставили его в отдел полиции. Следователем СУ УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»», – говорится в сообщении.

Задержанный является жителем Подольска, 1988 года рождения, ранее судимый за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.