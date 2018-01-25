РИАМО - 25 янв. FIFA и оргкомитет «Россия-2018» проведут финальную проверку арен чемпионата мира по футболу в Москве и Санкт-Петербурге с 30 января по 1 февраля, пишет в четверг «Российская газета».

«Делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и организационного комитета «Россия-2018» проведет финальный визит по подготовке стадионов к проведению чемпионата мира. Визит пройдет в три этапа. С 30 января по 1 февраля состоится первый из них, в ходе которого делегация посетит стадион «Санкт-Петербург», а также столичные «Лужники» и «Спартак», - говорится в статье.

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, телевещания, обеспечения работы СМИ, сервисов гостеприимства, работы персонала, маркетинговой и билетной программ.

Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».