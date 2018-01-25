РИАМО - 25 янв. Протяженность трех новых трасс, которые сдаст департамент развития новых территорий Москвы в текущем году в ТиНАО, составит около 22-х километров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Три автомобильные дороги, строительство которых курирует департамент развития новых территорий Москвы, будут сданы в эксплуатацию в ТиНАО в текущем году. Их общая протяженность составит порядка 22-х километров», - сказал руководитель ведомства Владимир Жидкин.

По его словам, мэр Москвы Сергея Собянин уделяет особое внимание созданию на новых территориях современной дорожной инфраструктуры. В прошлом году здесь было построено около 50-ти километров дорог, а в планах на ближайшие три года – еще 130 километров.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, прошлый год стал для столицы рекордным по вводу в эксплуатацию дорог и дорожных объектов, было построено 124 километров дорог, а также около 30 мостов, тоннелей, эстакад. На территории ТиНАО в текущем году будет продолжены строительство магистрали Солнцево-Бутово-Видное и реконструкция Калужского шоссе.

«Согласно Генеральному плану, к 2035 году протяженность улично-дорожной сети в ТиНАО должна составить более двух тысяч километров. В текущем году первую дорогу мы сдадим в эксплуатацию к 1 июля. Мы каждый год к очередной годовщине присоединения новых территорий делаем такой подарок жителям, это уже традицией стало», - добавил Жидкин.