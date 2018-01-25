РИАМО - 25 янв. На территории Подмосковья до конца января будет организовано порядка 90 ярмарок, это более 4 тысяч торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На территории Московской области до конца января продолжат свою работу разнообразные ярмарки – сезонные, тематические и ярмарки выходного дня. Самые крупные тематические ярмарки пройдут в Егорьевске, Истре, Красногорске, Подольске, Ступине, Раменском и Сергиево-Посадском районах», - сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, участие в ярмарках примут около 1,5 тысячи производителей Московской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья, а также представители фермерских и личных подсобных хозяйств.

«Будет представлен широкий ассортимент продуктов питания, сезонной, фермерской, сувенирной продукции, товаров повседневного спроса, текстильной промышленности, товаров ручной работы и многое другое», - отметил министр.

На ярмарках для гостей помимо торговли будет организована развлекательная программа – разнообразные мастер-классы, дегустации, различные угощения и горячие напитки, выступления творческих коллективов, конкурсы и призы.