РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход на дороге», в ходе которой составили шесть протоколов против нарушителей правил дорожного движения (ПДД), сообщается на сайте администрации городского округа.

«За время проведения мероприятия автоинспекторы составили 6 административных протоколов в отношении пешеходов, которые нарушили ПДД», – говорится в сообщении.

Мероприятие «Пешеход на дороге» проходило вблизи оживленных пешеходных переходов города. Оно организовано с целью снижения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с наездами на пешеходов в зоне и вне зоны пешеходных переходов.