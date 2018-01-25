РИАМО - 25 янв. В рамках масштабной реформы регламента техосмотра автомобилей в России планируют ввести уголовное наказание за недостоверное ТО транспортного средства, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Серьезные перемены ждут автовладельцев и операторов ТО. Первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла ТО. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право регрессного иска к его владельцу. Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами», - говорится в материале.

В Минэкономразвития предлагают исключить ситуацию, при которой операторы техосмотров не смогут выдавать диагностическую карту – документ с результатами техосмотра – владельцам машин, которые фактически не приезжали в пункт проверки.

Карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео (как процесс приема экзаменов в ГИБДД), съемка будет сразу загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

В КоАП вводится наказание (штраф до 10 тысяч рублей) для эксперта, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую техосмотр. Если же установлено, что данные были «заведомо недостоверными» и передавались в базу «умышленно», сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырех лет – такую поправку внесут в УК.

Если деяние совершено «группой лиц по предварительному сговору», может назначаться тюремный срок до двух лет. Срок может достичь четырех лет в случае, когда внесение данных в базу привело к «тяжким последствиям», к примеру – в ходе ДТП с участием машины, не прошедшей техосмотр.