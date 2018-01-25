РИАМО - 25 янв. Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет от продолжительной болезни, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 08:30 в одной из больниц города (Санкт-Петербурга – ред.). Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сказал продюсер артистки Владимир Андреев.

Людмила Сенчина - певица и актриса, народная артистка России. Окончила Музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году начала выступать в ленинградском Театре музыкальной комедии.

Сенчина получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Также в ее исполнении стали популярны романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».

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