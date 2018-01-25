РИАМО - 25 янв. Официальные группы Московской области в социальных сетях перезапущены в новом формате, аккаунты станут актуальным и информативным каналом связи с официальным порталом правительства Подмосковья.



Новые группы «Московская область» представлены в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Каждый пользователь может выбрать для себя наиболее удобную и часто посещаемую социальную сеть, подписаться в ней на официальные аккаунты Московской области и быть в курсе актуальных новостей Подмосковья.



В группах «Московская область» будут ежедневно появляться подборки актуальных новостей с портала регионального правительства, официальных СМИ, сайтов муниципальных образований Подмосковья, личных аккаунтов официальных лиц региона. Все сообщества оформлены в едином стиле с сайтом правительства Московской области.



Подписчики смогут оперативно узнавать о деятельности губернатора Московской области и других официальных лиц, о любых изменениях в Подмосковье, о лучших мероприятиях, проводимых в регионе, и многом другом. Обновленные группы официально запущены в среду.



Официальные группы «Московская область» доступны по ссылкам:

Twitter

«ВКонтакте»

Facebook

«Одноклассники»

YouTube

Instagram



Официальный портал правительства Московской области был обновлен в октябре 2016 года. Сайт mosreg.ru собирает и публикует информацию о деятельности регионального правительства, губернатора, а также способствует развитию информационного общества в Подмосковье.



Портал правительства Московской области был не раз отмечен различными премиями и наградами. Так, он вошел в топ-5 рейтинга открытости по России — это было достигнуто благодаря системной работе по добавлению важной для граждан информации, определенной законодательными актами и методическими рекомендациями. Кроме того, портал был приведен в соответствие с современными стандартами развития и разработки веб-ресурсов.



Портал mosreg.ru также получил Всероссийскую интернет-премию «Прометей» 2017 года в номинации «Диалог с властью».