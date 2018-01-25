РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В Люберцах пожарные потушили возгорание в квартире дома на Южной улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 08:50 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, улица Южная, дом 22.

«В 08:59 - ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.