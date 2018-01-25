РИАМО - 25 янв. Несовершеннолетний молодой человек погиб, упав под поезд на станции столичной подземки «Щукинская», сообщил РИАМО в четверг руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Примерно в 09:08 на станции метро «Щукинская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого несовершеннолетний молодой человек, москвич, упал на жесткий путь под прибывающий поезд», - сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть юноши от поездной травмы, не совместимой с жизнью.

«Полицейскими были опрошены все свидетели и очевидцы произошедшего, включая машиниста электропоезда. <…> В данный момент просматривается видео с камер наблюдения», - отметил Мышляев.

Он уточнил, что в 09:10 было снято напряжение для извлечения тела с путей, в 09:53 тело достали. После подали напряжение и восстановили движение поездов.

«Все службы сработали оперативно, в целом данный инцидент на движение поездов на линии не повлиял, поезда ходят в обычном режиме. Информация о произошедшем была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - заключил Мышляев.

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