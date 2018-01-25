РИАМО - 25 янв. Порядка 250 квадратных метров составляет площадь возгорания в торговом павильоне на 14-м километре МКАД, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 9:20 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: 14-й километр МКАД.

«В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание на общей площади около 250 квадратных метров. Пожарные принимают меры для недопущения распространения огня», - говорится в сообщении.

В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасное место.

По данным открытых источников, по указанному адресу располагается рынок «Садовод».