РИАМО - 25 янв. У жителя садового товарищества «Бухарово» в Солнечногорском районе Подмосковья похитили личное имущество, полиция проводит розыск злоумышленника, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

«Поступило сообщение в дежурную часть о том, что у жителя СНТ «Бухарово» Солнечногорского района похитили имущество», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация поступила в дежурную часть 24 января.

Собеседник добавил, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Проводится оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - добавил собеседник агентства.