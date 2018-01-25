РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и пожелал им хорошего настроения, а также ярких достижений в учебе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С давних времен день рождения Московского университета является праздником всех студентов в нашей стране. Татьянин день — это традиции студенческого веселья и братства. Это выражение искренней благодарности и любви к альма-матер, которые остаются в сердцах выпускников на долгие годы», - говорится в поздравительной телеграмме мэра.

По словам Собянина, Москва — столица образования и мегаполис возможностей, предоставляющий молодым людям лучшие условия для карьерного роста практически в любой области профессиональной деятельности.

«В столице у каждого из вас есть высокие шансы реализовать свои идеи и таланты, найти единомышленников, добиться успеха. Городу нужны ваши знания, энергия и стремление внести свой личный вклад в ее динамичное развитие. Вместе мы делаем Москву еще краше и комфортнее. Желаю вам отличного настроения, верных друзей и ярких достижений в учебе, работе и жизни», - добавил мэр.

День российского студенчества отмечается 25 января — в день святой мученицы Татьяны. Именно 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

По описаниям современников, до революции Татьянин день как университетский праздник был для всей Москвы впечатляющим событием. Открывалось торжество официальной церемонией в актовом зале университета, где собирались профессора, члены администрации, студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России. Затем начиналась неофициальная часть, нередко продолжавшаяся до утра — народное гулянье. В своем кругу отмечали праздник выпускники университета, среди которых были ученые и чиновники, врачи и юристы, промышленники и коммерсанты.