РИАМО - 25 янв. Возгорание произошло в торговом павильоне на 14-м километре МКАД, всех людей вывели из зоны загорания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 9:20 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: 14-й километр МКАД.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по данному адресу. В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание, что горит и площадь уточняется. Внутри наблюдается задымление – в целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

По данным открытых источников, по указанному адресу располагается рынок «Садовод».