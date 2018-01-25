РИАМО - 25 янв. Повреждение трубы с теплоносителем локализовали на Хабаровской улице в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента ЖКХ.

«В 06:24 поступило сообщение о вытекании теплоносителя по адресу: улица Хабаровская, дом 4, строение 2. На место оперативно выехали бригады ПАО «МОЭК», которые установили повреждение на трубопроводе потребителя, не находящемся на балансе «МОЭК», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонтные бригады локализовали повреждение. Прекращена подача теплоносителя, отключено теплоснабжение одного потребителя, который и эксплуатирует поврежденную сеть.

По информации некоторых СМИ, из-за прорыва трубы на Хабаровской улице образовалась яма с кипятком, в которую упал мужчина.