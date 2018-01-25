РИАМО - 25 янв. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на проспекте Мира в Москве, где накануне вечером водитель протаранил остановку общественного транспорта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Полицейскими установлено, что в 21:12 в среду у дома №68 по проспекту Мира водитель автомобиля Ford Explorer съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта.

«В результате ДТП пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были направлены в медучреждение для оказания помощи, один человек погиб. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.