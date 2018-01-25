РИАМО - 25 янв. Жители Подмосковья с 1 февраля могут принять участие в народном голосовании по ремонту медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Для жителей Подмосковья с 1 февраля стартует голосование по ремонту и благоустройству медучреждений региона, его результаты будут одним из основных показателей для включения медицинской организации в план проведения капремонтов», – сказала Забралова.

Интернет-голосование по ремонту и благоустройству медицинских организаций Московской области будет проводиться на сайте «Добродел» и продлится до 30 апреля 2018 года.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, на сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 1,5 тысячи зданий, где оказывается медицинская помощь, из них порядка 500-м требуется ремонт. Народное голосование поможет обозначить приоритетные объекты для проведения ремонтных работ.

«При подведении результатов голосования также будут учтены пожелания граждан об устранении незначительных неисправностей, которые не требуют капитального ремонта, но при этом набрали большое количество голосов», – сказал Марков.

Чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район, найти в нем медицинскую организацию, а после указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории». Также можно оставить комментарий и приложить фотографию. Голос будет принят после авторизации с учетной записью ЕСИА.

Как отметил министр здравоохранения региона, проведение ремонта в учреждениях здравоохранения Московской области является одним из приоритетных направлений работы. В 2017 году капитальный ремонт завершился в 267 медицинских учреждениях региона.

«Около 140 объектов из них – переходящие, то есть ремонт начался в 2016-м, но закончился в прошлом году. В 2018 году планируется проведение строительно-монтажных работ в 152 объектах здравоохранения на общую сумму 3,8 миллиарда рублей», – добавил Марков.

Ремонт областных медучреждений проводится в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».