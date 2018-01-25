РИАМО - 25 янв. Поезда снова начали ездить на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена после произошедшего сбоя, сообщает Telegram-канал столичной подземки.

Ранее на канале сообщалось, что движение поездов остановили на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до «Октябрьского поля» из-за инцидента с пассажиром.

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее сотрудник горячей линии столичной подземки, на станции «Щукинская» человек попал под поезд.

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