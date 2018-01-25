РИАМО - 25 янв. Движение поездов остановили на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до «Октябрьского поля» из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

«Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудник горячей линии столичной подземки сообщил, что на станции «Щукинская» человек попал под поезд.

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