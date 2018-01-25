РИАМО - 25 янв. На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена человек попал под поезд, сообщил РИАМО в четверг сотрудник горячей линии столичной подземки.
Как передает корреспондент РИАМО, на станции «Баррикадная» скопилось большое количество пассажиров.
В Twitter-аккаунте столичной подземки отмечается, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.
Что делать, если вы опоздали на работу из-за сбоя в метро >>
9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) January 25, 2018
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии