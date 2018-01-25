РИАМО - 25 янв. На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена человек попал под поезд, сообщил РИАМО в четверг сотрудник горячей линии столичной подземки.

«На станции метро «Щукинская» человек попал под поезд. На западном участке линии поезда ходят с увеличенными интервалами», - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИАМО, на станции «Баррикадная» скопилось большое количество пассажиров.

В Twitter-аккаунте столичной подземки отмечается, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.

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