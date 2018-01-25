РИАМО - 25 янв. На проспекте Мира в Москве восстановили остановку общественного транспорта «Банный переулок», в которую накануне врезался автомобиль, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Вечером 24 января автомобиль совершил наезд на автобусную остановку по адресу: проспект Мира, 68. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали четыре человека, один из них скончался. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

«На проспекте Мира в кратчайшие сроки восстановлена остановка городского транспорта «Банный переулок». Накануне она была повреждена в результате ДТП», - говорится в сообщении.

Остановочный пункт располагается на прежнем месте и функционирует штатно. Здесь проходят автобусы №№ М2, М9, 85, 379, 903, Н6 и троллейбусы №14.