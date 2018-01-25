РИАМО - 25 янв. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил всех Татьян и студентов с праздником, который они отмечают 25 января.
«Всех Татьян – с праздником! Среди моих коллег в Мосгордуме есть три прекрасных обладательницы этого имени – Татьяна Батышева, Татьяна Ломакина, Татьяна Портнова. И, конечно же, поздравляю всех студентов с их «профессиональным» праздником! А старейший российский университет МГУ – с днем рождения!» - написал Шапошников в Twitter.
Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день совпал с церковным православным праздником, посвященным великомученице Татьяне, которая является покровительницей студентов.
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