РИАМО - 25 янв. В Москве со следующей недели ожидается потепление, температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным на сайте, в понедельник, 29 января, в столице ожидается облачная погода со снегом, а температура воздуха составит от минус 7 до минус 2 градусов в ночное время суток, днем потеплеет до плюс 2 градусов.

Во вторник, 30 января, температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла, ожидаются небольшие осадки. 31 января воздух прогреется также до 4 градусов тепла днем. Ночные температуры в эти дни не превысят минус 3 градусов.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

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