РИАМО - 25 янв. Труп мужчины с колото-резаным ранением груди обнаружили в доме в подмосковном Подольске, по подозрению в убийстве задержали сожительницу погибшего, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В доме на улице Ватутина, 35/1 с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1990 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержана женщина 1970 года рождения, зарегистрированная по данному адресу», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе ссоры. По факту убийства возбудили уголовное дело, добавил он.