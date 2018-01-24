РИАМО - 24 янв. Проект строительства многофункционального комплекса с апартаментами голландского бюро MVRDV на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова стал победителем архитектурного конкурса, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Бюро MVRDV стало победителем закрытого международного архитектурного конкурса на создание концепции многофункционального комплекса с апартаментами в центре Москвы. Заказчиком и инвестором конкурса выступила ГК «Основа», - говорится в сообщении.

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, то, что заказчик решил провести конкурс и пригласить действительно сильных участников, - несомненный плюс.

«Мы видим, как на наших глазах меняется подход девелоперов не только к жилой, но и к коммерческой застройке. Сам проект получился резонансным, и с учетом значимости места и самого объекта, мы приняли решение вынести концепцию MVRDV на рассмотрение Архсовета Москвы», - сказал Кузнецов.

В частности, архитекторы пообещали представить разные цветовые решения для фасадов комплекса.

По словам президента компании ГК «Основа» Александра Ручьева, Москва – это один из мировых центров, и девелоперские проекты здесь должны соответствовать самым высоким стандартам.

Помимо MVRDV, в финале конкурса вышли и оценивались концепции российского архитектурного бюро «Меганом» и английского бюро Simpson.