РИАМО - 24 янв. Автомобиль врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве, в результате ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
По его словам, ДТП произошло по адресу: проспект Мира, 68.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и заехал на автобусную остановку. Один человек погиб и четверо получили ранения», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте аварии в настоящее время работает скорая помощь и ГИБДД.
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