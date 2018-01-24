РИАМО - 24 янв. Автомобиль врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве, в результате ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

По его словам, ДТП произошло по адресу: проспект Мира, 68.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и заехал на автобусную остановку. Один человек погиб и четверо получили ранения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте аварии в настоящее время работает скорая помощь и ГИБДД.

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