РИАМО - 24 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями студенческих СМИ и поздравил молодежь с грядущим Татьяниным днем, пожелав им найти себя в жизни, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Студенты в Москве — это огромная часть жителей, москвичей, сотни тысяч человек. Желаю провести годы учебы интересно, получить хорошие знания и найти себя в жизни. Я уверен, что благодаря вам, благодаря вашим знаниям, вашей энергии этот город будет всегда молодым, всегда впереди и что у нас с вами хорошее будущее», — сказал Собянин.

На сегодняшний день столичная молодежь — двигатель прогресса. Например, в технопарках Москвы, которых уже больше 30, работают в основном молодые люди.

Мэр объяснил, что, приходя туда, он видит в основном молодые лица, именно они генерируют идеи, не боятся браться за претворение этих идей в жизнь. И в целом можно сказать, что инновационная среда, по крайней мере в Москве, точно молодежная.

Столица помогает молодым людям найти себя в жизни, получить опыт работы.

«В Москве создан специальный Центр занятости молодежи, в котором собрана информация о вакансиях специально для молодых. Некоторые студенты уже пробуют себя в студенческих СМИ, освещая важные городские события — от реконструкции ВДНХ и строительства метро до создания парков», - добавил Собянин.

По его словам, последних в столице России больше, чем в любом другом городе мира. Они должны быть ухоженными, они должны быть обновленными, и, так как это город, они еще должны быть приспособлены к тому, что рядом живут миллионы людей. И эти миллионы людей приходят в эти парки, для того чтобы отдыхать, заниматься спортом, развлекаться.

Удобнее жизнь горожан делают и умные технологии: электронная запись в школы и поликлиники, сервисы для парковки, получение услуг онлайн. Еще несколько лет назад люди часами стояли в очереди для получения государственных услуг, а сегодня они стали доступнее.

«Умные технологии сделали город более комфортным, услуги — более доступными и работу всех областей, если можно так сказать, — более клиентоориентированной», - подчеркнул глава города.