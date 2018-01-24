РИАМО - 24 янв. Глава Рузского городского округа Максим Тарханов 1 февраля выступит с отчетом о работе администрации округа в 2017 году, а также обозначит приоритетные направления развития округа в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Выступление главы пройдет в центре игровых видов спорта №1 Рузы. Ожидается, что мероприятие посетят до тысячи человек.

«В 2017 году нами продолжена важная для округа работа по привлечению новых инвесторов, расширению производств. При плане в 938 новых рабочих мест, который поставила перед собой администрация и согласовала его с правительством Московской области, удалось создать 1104», - заявил Тарханов.

По его словам, новые предприятия откроются в поселке Тучково по производству какао и биодобавок. На территории завода «Бикор» будет производиться оружие гражданского назначения, Рузский купажный завод открывает две новые линии.

«Все это помогает нам не только увеличивать число новых рабочих мест, но и увеличивать количество налогов. Эти деньги, в свою очередь, идут на благоустройство, социальные нужды», - заключил он.