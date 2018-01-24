РИАМО - 24 янв. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов складу в подмосковном Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил склад готовой продукции (восьмой этап) деревообрабатывающего завода в городском округе Егорьевск», - сказал начальник ведомства Руслан Тагиев.

По его словам, объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. Согласно проекту основное функциональное назначение комплекса – хранение готовой продукции. Объект возведен в рамках восьмого этапа.

Общая площадь склада – 29,59 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория благоустроена, отвечает всем необходимым стандартам.