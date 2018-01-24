РИАМО - 24 янв. В Москве восточный вестибюль станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро планируют открыть до 1 марта текущего года, сообщается на сайте столичной подземки.

«Полежаевская (вестибюль №1): до 1 марта 2018», - говорится в сообщении.

Кроме того, 19 февраля планируется также открыть левую выходную группу дверей западного вестибюля.

Восточный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт 14 ноября 2015 года в связи с проведением работ по строительству новой станции «Хорошевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.