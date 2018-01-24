РИАМО - 24 янв. На плоскостных парковках столицы в прошлом году появилось свыше 200 машино-мест для инвалидов, что составляет более 10% от общего количества, сообщается на сайте московского паркинга.

«За минувший год в столице открылись 17 новых плоскостных парковок закрытого типа. Суммарная вместимость новых парковок составила 2239 мест, из которых более 10% ‒ 234 места ‒ для инвалидов», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на каждой плоскостной парковке оборудованы места для инвалидов, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться своими льготами.

«Новые парковки призваны разгрузить дороги Москвы и дать людям возможность по желанию пересаживаться на общественный транспорт или оставлять машину на закрытой парковке по льготным тарифам, а не на улице», — указывается в сообщении.

Перед въездом на парковку инвалиду необходимо дистанционно связаться с диспетчером «Единого диспетчерского центра» либо обратиться к сотруднику парковки (контролеру) и представить документы, подтверждающие наличие льготы, — это оригинал или нотариально заверенная копия справки медико-социальной экспертизы или удостоверение инвалида, а также документ, удостоверяющий личность.

Наличие парковочного разрешения инвалида не является достаточным основанием для бесплатного размещения автомобиля. Кроме того, для инвалидов I и II групп обязательно наличие знака «Инвалид» на автомобиле. При этом парковочный билет на въезде брать не нужно, так как в этом случае парковка будет осуществляться на общих основаниях.