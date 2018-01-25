РИАМО – 25 янв. В четверг студенты отмечают Татьянин день, в Москве и Подмосковье в честь праздника пройдет множество мероприятий, фестивалей, будут организованы развлекательные программы.

Так, в Москве всех студентов и Татьян пригласили посетить катки 16 столичных парков бесплатно, а в «Сокольниках» в честь праздника вход на каток «Лед» будет свободным для всех желающих. В 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут взять в аренду коньки с 50%-ной скидкой, а в парке Горького прокат будет бесплатным как для Татьян, так и для студентов дневного отделения. Акции будут действовать в течение всего дня.

В честь Дня студента некоторые парки подготовили развлекательную программу на ледовых площадках. Так, в парке Горького на стереокатке пройдет квест «Студенческий переполох», а для всех Татьян парк подготовил отдельный подарок — возможность бесплатно посетить экскурсию «14 историй о любви».

В доме правительства Московской области в четверг пройдет финал конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья». Победителям вручат награды, а студенты Одинцовского филиала МГИМО МИД России получат сертификаты, которые дадут им возможность бесплатного продолжения своего обучения. Победителями же конкурсного отбора на присуждение гранта губернатора Московской области на обучение в Одинцовском филиале МГИМО МИД России стали пять студентов.

В парке Люберец в Татьянин день пройдет фестиваль снежных студенческих городков в рамках зимней программы «Выходи гулять». В Красноармейске же День студента отметят дискотекой на льду. Вход на праздник будет свободным для всех желающих.

Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день совпал с церковным православным праздником, посвященным великомученице Татьяне, которая является покровительницей студентов.