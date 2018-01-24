РИАМО - 24 янв. На станции метро «Таганская» Кольцевой линии столичной подземки эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров, он будет выведен из эксплуатации на 10 часов для плановой профилактической замены поручня, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 26 января до 08:00 27 января. На время проведения работ смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Московский метрополитен проводит техническое обслуживание эскалаторных машин в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.