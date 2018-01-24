РИАМО - 24 янв. Крытый стадион «Олимп» в Москве могут достроить уже во втором квартале текущего года, возведено уже 93% всех наземных конструкций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наземная часть всех конструкций стадиона возведена на 93 процента, закончена отделка конструкций фасада, на три четверти готова кровля будущей арены. Строители ведут активную работу по монтажу инженерных систем. В целом завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию стадиона «Олимп» планируются весной», - сказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Строительство стадиона ведется по самым современным технологиям с использованием новейших материалов, которые смогут выдержать как низкие температуры, так и их перепады.

Рядом с крытым манежем построен административно-бытовой комплекс с раздевалками, тренажерным залом, методическим кабинетом и медицинским блоком.

«Общая площадь административно-бытового комплекса составит 7,8 тысячи квадратных метров», — добавил Бочкарев.

Прежний футбольный стадион «Олимп» закрыли в 2012 году в связи с началом строительства оборотных тупиков станции метро «Новокосино». Новая арена будет предназначена для проведения тренировок учащихся спортивной школы «Трудовые резервы».