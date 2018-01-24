РИАМО - 24 янв. Московские колледжи показывают высокие результаты на российских соревнованиях по профессиональному мастерству, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас около 50 колледжей, где можно получить первоклассную рабочую специальность. Наши ребята из колледжей побеждают в России, занимают первые места по профессиональному мастерству», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ», отвечая на вопрос десятиклассника из Москвы о том, в какое учреждение поступить для приобретения «рабочей профессии».

Он добавил, что также школьные олимпиады полезны для молодого человека и его будущего.

Благодаря участию в них у школьника воспитывается бойцовский характер, желание победить, приобретаются уникальные знание в той или иной отрасли и предмете. Помимо этого, дополнительные олимпиады дают дополнительные баллы при поступлении в университет, считает мэр.