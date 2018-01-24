РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Асфальтовое покрытие улицы Заречная в деревне Марусино поселка Красково Люберец обновят в 2018 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду в Люберецком ДК прошла традиционная встреча главы с жителями.

«Дорога по улице Заречная в деревне Марусино поселка Красково Люберец включена в список ремонта на 2018 год», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что работы по асфальтированию планируется начать в мае текущего года.